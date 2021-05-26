Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 ikamet, 6 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 140 gram metamfetamin, 90 gram sentetik kannabinioid, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 38 bin TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında girilen bir adreste çelik para kasaları, buzdolabı ve aydınlatma lambalarının içine gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulunması ise dikkat çekti.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.