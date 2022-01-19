Gaziantep'te vatandaş traktörüyle karları temizledi

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini kar altında bıraktı. Kentin çevre illerle bağlantısı koparan kar yağışından dolayı kent merkezindeki ana arterler ile cadde ve sokaklar kardan dolayı ulaşıma kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışmalarında etkisiz kalmasından dolayı vatandaşlar kardan kapanan yolları açmak için seferber oldu. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Demir, traktörüyle caddelerde biriken karları temizledi.

Fıstıklık Mahallesi'ndeki cadde ve ara sokaklardaki karı traktörüne bağladığı küreme parçasıyla temizleyen Demir, ekiplere destek olmak istediğini söyledi.

“2-3 saatten beridir yoldaki karları temizliyorum”

Cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemeye çalıştığını anlatan Demir, vatandaşlara yardımcı olmak istediğini belirtti. Kar yağışından dolayı kapanan yollara belediyenin yetişemediğini ifade etti. Yetişemedikleri yerde kendilerinin devreye girdiğini dile getiren Demir, “İmkanlarımızı kullanarak vatandaşlara destek olmak istiyoruz. 2-3 saatten beridir çalışıyoruz. Fıstıklık Mahallesi'ni temizledim şimdi de Beylerbeyi Mahallesi'ne geçtim. Yollardan arabalarının geçebileceği ana kadar temizlemeye devam edeceğim. Ben gönüllü olarak bunu yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhammet Abdulkadir Esen