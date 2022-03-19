İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te yağma ve tefecilik şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

16 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.