Gaziantep'te yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli firari örgüt üyesinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenledi. TEM ekipleri tarafından 2 gün önce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan S.G., hakkında alınan kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.



Muhammet Abdulkadir Esen

