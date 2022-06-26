Gaziantep'te yakalanan Yunan ajan tutuklandı

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile istihbari ilişkiler içerisinde olduğu, EYP'nin talimatları doğrultusunda araştırmalar yaptığı ve Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen Muhammed Amar Ampara isimli Yunanistan vatandaşını düzenlenen operasyonla yakalamıştı. Ampara, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı

