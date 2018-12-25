Gaziantep'te 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı

Gaziantep'te 23 Aralık 2018 günü gece saatlerinde gençler arasında kavga çıktı. Kavgada Mert B ve Necati B. bıçak darbeleri ile yaralanırken, olaylara polis müdahale etti. Kavga olayına karıştığı belirlenen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan M.B, tedavisinin ardından taburcu edilirken, boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan N.B ise Şehitkamil Devlet Hastanesi Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından 2 gün sonra kavganın meydana geldiği mahallede vatandaşlar toplanarak tepki gösterdi. Sokaklara çıkan bir grup mahallede bulunan iki iş yerinin camları kırarak, zarar verdi. Polisin müdahalesiyle taşkınlık yapan kalabalık dağıtılırken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bıçaklı kavgaya 3 gözaltı

Gaziantep Valiliği'nden olaylarla ilgili yapılan açıklamada, darp ve bıçaklı kavgaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığını belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Gazikent Mahallesinde 23 Aralık 2018 tarihinde 02.00 sularında Türk vatandaşı şahıslarla Suriye uyruklu şahıslar arasında meydana gelen bıçakla yaralama ve darp olayı ile ilgili olarak, bir vatandaşımızı hayati tehlike arzedecek şekilde yaralayan Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, provakatif eylemlerde bulunan ve iş yerlerine zarar veren toplam 12 şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı da vurgulanarak, "Provakatif eylemlerde bulunarak işyerlerine zarar veren 12 şüpheli ile sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden şahısların tespiti yapılarak, haklarında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Gerginliğin sürdüğü mahallede zarar gören iş yerlerinin ise temizleme çalışmaları başlatıldı

Abdülkadir Güneş