Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 34 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis oynatan 20 şüpheli ile bahis oynayan 14 şahsı yakaladı. Operasyon yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynanmasında ve oynatılmasında kullanılan 5 adet dizüstü bilgisayar, 30 adet hard disk, 15 adet cep telefonu, 8 adet yazıcı, 51 adet kupon ve 19 bin 417 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslara 7258 Sayılı Kanuna muhalefetten yasal işlemler yapıldı.