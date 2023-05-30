Gaziantep'te yol kesme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Göllüce Mahallesi'nde düzenlenen eğlence sonrasında iki grup arasında yol kapatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silah ve satırlar kullanıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Bekir Telli ve diğer 3 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Telli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Telli'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi

Olayla ilgili gözaltıların olduğu öğrenilirken, faillerin ve olayın sebebinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Uğur Dönek



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