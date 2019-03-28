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Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralı

Gaziantep-Osmaniye otabanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyreden otobüs, Nurdağı-Osmaniye otobanı Olucak Mahallesi Rüzgarlıviraj mevkiinde buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 25 kişiden 20'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. 

Yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.  

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