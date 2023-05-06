Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki kavşakta 27 HE 315 plakalı Tofaş marka otomobil, 27 S 3594 plakalı Ford marka işçi servisi ve 27 YS 216 plakalı Mercedes marka kum yüklü kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kamyondaki kumlar yola saçılırken, ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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