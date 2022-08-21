İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'teki feci kazada ölen İHA muhabiri ve 3 sağlık çalışanı için tören düzenlendi

Gaziantep'teki feci kazada ölen İHA muhabiri ve 3 sağlık çalışanı için tören düzenlendi
Gaziantep'teki feci kazada ölen İHA muhabiri ve 3 sağlık çalışanı için tören düzenlendi

Gaziantep’te meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 sağlık çalışanı ve İHA Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için hastane bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Gaziantep’teki feci kazada ölen İHA muhabiri ve 3 sağlık çalışanı için tören düzenlendi - Tıkla İzle

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanları Tuğba Uzdilli, Halil Özden, Abdullah Kütük ile İHA Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile Tanrıöver'in mesai arkadaşları da katıldı.

Öte yandan Umut Yakup Tanrıöver'in cenazesi, öğle namazının ardından Bahattin Nakiboğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zeytinli Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek. Sağlık çalışanlarının cenazelerinin Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Gaziantepte feci kaza: Kazayı görüp yardıma koşan İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti Gaziantep'te feci kaza: Kazayı görüp yardıma koşan İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Bakanlardan Gaziantepteki kazaya başsağlığı mesajları Bakanlardan Gaziantep'teki kazaya başsağlığı mesajları
İLGİLİ HABER
Sağlık Bakanı Kocadan Gaziantepteki kazaya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki kazaya ilişkin açıklama
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gaziantep kazası için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep kazası için başsağlığı mesajı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.