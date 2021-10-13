Gaziantep'teki trafik kazaları kameralarda

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında çeşitli zamanlarda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar yer aldı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise en büyük teselli oldu.

Kentte meydana gelen 7 ayrı kaza görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, kentin 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Dutluk Kavşağı, Şehitkamil Kaymakamlık Kavşağı, Burç Kavşağı, Sanko Park AVM önü, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Karataş Kavşağı'nda meydana gelen 7 ayrı kaza anı yayınlandı.