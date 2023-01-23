Gazimağusa'ya 10 milyon sterlinlik villa projesi

Nural Construction yeni projesi olan Larmes Villas'ın tanıtımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımı ile gerçekleşti. Bugüne kadar Kıbrıs'ta 22 bin metrekarelik projenin inşasında rol alan Nural Construction ve Vitriol Investment'in yatırımıyla ‘Larmes Villas' projesi yükselecek. Gazimağusa İskele Bölgesi'nde 36 villalık projenin temelini atacak olan Nural Construction, 10 milyon sterlinlik yatırım bedeline sahip Larmes Villas'ı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla tanıttı.

"Larmes Villas sadece konut değil, 5 yıldızlı otel konforunda yaşam alanı"

2014 yılında inşaat sektörüne girdiğini belirten Nural Construction, Vitriol Investment Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Nural, “Projemiz iskele bölgesinde olup, yeşilin maviyle bütünleştiği turizmin göz bebeği bir kıyı ve sahil şerididir. Kurgulanan mimari yapımız, imajıyla bireylere gerçek dışı bir yaşamın anahtarını sunmaktadır. Toplam 36 adet ve 3 farklı villa tipinden oluşan projemizde her bütçeye ve tercihe uygun villa seçenekleri mevcut. 350 bin sterlinden başlayan villa seçeneklerimiz 3+1, 6+2, 7+2 villa tiplerimizle beraber her bağımsız bölümün kendine özel müstakil havuzları mevcut. Deniz, kum, güneş eşliğinde, 7/24 güvenlik sistemi spor salonu, Türk hamamı, açık havuz, açık ve kapalı otoparkın yer aldığı Larmes Villas, konut sahiplerine dışarı çıkmayı gerektirmeyecek bir yaşam alanı olarak düşünüldü. Yatay mimariye sahip, lüks otel konforunda bir hayat düşüncesi ile başlatılan proje aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlarken, istihdamı da beraberinde getirecek” dedi.

“Gazimağusa konut sahibi olmak isteyenler için ideal konumda”

Projede lokasyonlara dikkat ettiklerinin altını çizen Yunus Nural, “Bu projemiz deniz, kum ve güneş manzaralı. Markamızın kalitesi, standartları ve farklılığını bu projeyle ortaya koyuyoruz. Projemiz; doğa ve huzurun; güneş, kum ve denizin buluştuğu, eşsiz yerlerden biri olan Gazimağusa İskele Bölgesi'nde konut sahibi olmak isteyenlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı. Devam eden projemiz Nural Residence ise üniversitesi yanında inşaa edilmekte olup 59 adet daireden oluşan konut projemiz, öğrencilere yönelik 1+0 loft stüdyo ve 2+1 seçenekleri mevcut olup tüm sosyal aktivite imkanlarıyla donatılmıştır” açıklamasını yaptı.

“Proje müstakil bir yaşamda huzur bulanlar için tasarlandı”

Pandemi ile birlikte inşaat alanında müstakil yapıların öne çıktığını anlatan Nural, “Biliyorsunuz ki tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi hayatımızın her alanında birçok değişikliğe neden olurken, bu alışkanlıklarımıza da yansıdı. Pandemi ile birlikte inşaat alanında da daha müstakil yapılar ve yaşam tercih edilmeye başlandı. Larmes Villas da müstakil bir yaşamda huzur bulanlar için tasarlanmış bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bizim projelerimiz her beğeniye, tercihe ve bütçeye göre çeşitlilik göstermektedir. Böylelikle de yatırımcılarımıza birçok seçenek sunmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tercih sebebini yatırımcı belirliyor"

Nural son olarak, ”Turizmin başkenti Kıbrıs hem tarihi yerleri hem doğası hem de denizi ile eşsiz bir güzellik sunuyor. Türkiye yatırımcısı son yıllarda Kıbrıs'taki projeleri çok fazla tercih ediyor. Gazimağusa İskele bölgesine Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu yatırımcılar çoğunlukla tercih ediyor. Burada aslında tercih sebebini yatırımcının amacı belirliyor. Alınacak taşınmazın yaşam amaçlı mı yoksa yatırım amaçlı mı olacağı belirleyici bir kıstas. KKTC kullanılan para biriminin sterlin olması da yatırımcıya avantaj sağlayan bir diğer önemli konu” dedi.

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