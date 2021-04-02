Gaziosmanpaşa 'Beyaz Ev' projesi ile kadına şiddete dur diyor

Kadına şiddet uygulayan erkeklerin denetimli serbestlik veya gönüllülük kapsamında psikolojik destek ve eğitsel faaliyetlerle rehabilite edilmeleri hedefleyen Beyaz Ev projesi Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen proje ile ilçede bulunan kurum ve kuruluşların iş birliği ile toplumun temel taşını oluşturan ailenin sağlıklı gelişim göstermesine yönelik sorunların belirlenmesi ve çözümünün sistematik olarak sonuçlandırılması amaçlanıyor.

“Bütüncül bakış açısıyla aileyi korumak en önemli hedefimiz”

Projeye yönelik konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Bizde bunu tek bir çatı altında tüm kurumları bir araya getirecek bir dönüşüm gerçekleştirmek istedik. Tabi projemizde ne önemli desteği Cumhuriyet Başsavcılığımızdan gördük. Çünkü, Türkiye'de ilk defa olarak adli kontrolün içerisin psikolojik destek alınması şartını koyarak, şiddet uygulayanları bize yönlendirerek çok büyük bir adım atıldı. Umuyorum ki belki de Türkiye'ye en fazla örnek olacak çalışmalardan birisi haline dönüştürdük bu sayede. Bu bütüncül bakış açısıyla aileyi korumak en önemli hedefimiz” dedi.

“Türkiye'de farklı bir model ortaya çıkmasının da bir örneği olduğunu düşünüyorum”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Böylesine anlamlı ve bir o kadar da faydalı olacağına inandığımız bu projenin paydaşı olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmanın başında başta Kaymakamım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her birimizin bir aile mensubu olarak, toplumun bir bireyi olarak bu sorumluluğu taşıdığımızı düşünüyorum. Özellikle ilçemizdeki tüm kurumlarımızın paydaşlarını bu çalışmaya önce gönülden sonra da fiilen destek vermiş olması Türkiye'de farklı bir model ortaya çıkmasının da bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitime dahil olan kadın ve erkeklerden ikinci kez şiddet mağduru olarak emniyet kayıtlarında isimlerini göremedik”

Proje koordinatörü Sosyolog Gülsüm İslamoğlu ise yaptığı açıklamada, “Gaziosmanpaşa kaymakamlığı tarafından 2019 yılından itibaren projemiz faaliyet vermektedir. İlk etapta emniyet müdürlüğümüzde kaydı oluşan aile içi şiddet kapsamlı hem mağdur hem faillerine yönelik listeleri bir derledik. Bu kapsamda evli olup ayrı evde olan, uzaklaştırma kararı alan, evliliği devam eden resmî nikahlı kişileri tespit ettik. Buradan hareketle kişilere yönelik ilk etapta kaymakamlığımıza çağırarak ön görüşmeler yaptık. Anket uygulamaları, psikolojik dayanıklılık testleri uyguladık. Ön test kısmını uyguladık akabinde verdiğimiz bireysel ve grup terapileri, ebeveynlik eğitimleri neticesinde son test uygulamalarımız oluyor. Bu kapsamda da bilimsel veri oluşturmak ve projemize dayanak sağlamak anlamında bu çalışmalar bizler için çok önemli. Başarılı sonuçlar elde ettik. Bizim projemizin en önemli çıktısı şu eğitime dahil olan kadın ve erkeklerden ikinci kez şiddet mağduru olarak emniyet kayıtlarında isimlerini göremedik” dedi.

Ömer Faruk Yıldız