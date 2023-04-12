Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencilerinden dünya birinciliği

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Yunanistan'da düzenlenen HE-RO robot sporları olimpiyatlarına katıldı. Kendi programladıkları robotlarıyla olimpiyatlara katılan öğrenciler 2 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğünün yanı sıra inovasyon ve teknoloji sergisi kategorisinde Üstün Teknoloji Ödülü aldı. Öğrenciler, okulda yaptıkları çalışmalar sonucunda robotların üç boyutlu yazımını üretti. Daha sonra 6 kişilik bir ekip olarak Yunanistan'a gitti. Ülkelerine ödülleriyle dönen öğrenciler okullarında kodladıkları robotların tanıtımını yaptı. Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı öğrencileri tebrik ederek başarı belgesi verdi.

"Öğrencilerimizin elde ettiği başarı bizim için gurur verici”

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, "Gerçekten de öğrencilerimizin elde ettiği başarı bizim için gurur verici. Teknolojinin bu kadar önde olduğu ve teknolojinin artık kullanılmasının yaygın olduğu bir dünyada bunu kullanan olmak ve yanında üreten ülke olmak zorundayız ve bu çerçevede çocuklarımızın üretip göstermiş olduğu çalışmalar neticesinde elde etmiş olduğu başarılar bizi gururlandırdı. Güzel bir eylemde bulundular. Lise öğrencileri olarak ülkemizi uluslararası bir düzeyde temsil etmiş oldular. Kurumumuz 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında daha yeni açıldı. Hızlı bir şekilde yapılandırdık. Milli Eğitim bakanlığımızın tüm ilçelerimize büyük desteği söz konusu. İlçemizde bilim ve sanat merkezleri açarak öğrencilerimizin ayağına hizmet götürme noktasında büyük bir çalışma yürüttük. İlçemizde açılan bu okulda hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütmeye başladı" dedi.

“Bu yola birlikte çıktık”

Gaziosmanpaşa BİLSEM Okul Müdürü Hacer Kayalar, “Tabii ki çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Yeni açılan bir kurumuz ama öğretmen ve öğrencilerimizin büyük çabaları söz konusu. Gecesini gündüzüne katan öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Bu yola birlikte çıktık. Bakanlığımız ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz en büyük destekçimiz. Kurum olarak öğretmen ve idareciler olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bakanlığımız özel yetenekli öğrencilere sahip çıkıyorlar. Onlara destek oluyorlar. Bu konuda herkese öğrencilerim adına teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu robotu farklı programlarda kodlayıp hareket dosyalarını oluşturduk”

Yarışmaya katılan Ahmet Ceran, "Bu yarışmaya Gaziosmanpaşa BİLSEM olarak katıldık. Robotların kızın çeşitli özellikleri var. Robotun uzun halter kaldırması için bilgisayarda modelleyip üç boyutlu yazıcılar kullanarak ürettik. Bu robotu farklı programlarda kodlayıp hareket dosyalarını oluşturduk” ifadelerini kullandı.

"Bu yarışmaya 3 farklı robotla katıldık”

Robotların kodlamalarında görev alan öğrenci Hüseyin Yiğit Gencer, “Bu yarışmaya 3 farklı robotla katıldık. Şu an elimde görmüş olduğunuz robotun görevi dövüş yapması. Kızıl ötesi santralleri sayesinde rakibi tanıyarak en kısa yoldan nakavt edecek şekilde kodladık. Rakiplerimizin taktiklerine göre kodladığımız için hızlı bir şekilde savaşlarını kazandı” dedi.

“Bizim için eşsiz bir deneyimdi”

Yarışmaya katıldığı için gururlu olduğunu dile getiren Mehmet Alper Gök, “Bizim için eşsiz bir deneyimdi. Ülkemizi temsil etmek çok gurur vericiydi. Üstelik çok büyük başarılarla döndük. Bizim için çok güzel bir eğitim serüveniydi. Sosyal ortamlarda hareket özgürlüklerinin artırılması ve hayatlarını kolaylaştırılması yönünde bir amacımız vardı. Geliştirmiş olduğumuz bu proje ile Yunanistan'da Üstün Teknoloji Ödülü'nü kazandık. Ben robotun kodlaması ve algoritmasıyla ilgilendim” şeklinde konuştu.

“4 kategoriye katıldık”

Öğrenci İlkcan Dumanoğlu, "4 kategoriye katıldık. Bu 4 kategoriden bir tanesi İptal oldu. Diğer kategorilerin birinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük aldık. Bu takımda yer alıp ülkemi temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

“İlerdeki yarışmalarda da bu başarıyı bekliyorum”

Halter kaldıran robotun tasarımını yapan Sarp Sadettinoğlu, “Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ilerdeki yarışmalarda da bu başarıyı bekliyorum. Halter kaldıran robotun tasarımını yapıp üç boyutlu yazıcıdan çıkardım. Takımımızla birlikte Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunmaktan çok mutluyuz. Başta müdürümüz Hacer Kayalar ve müdür yardımcımız Alper Alkaç olmak üzere bütün öğretmenlerimiz ve ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Robotlarımızla Yunanistan'a yarışmaya gittik”

Yazın Avrupa'da düzenlenen yarışmalara da katılacaklarını belirten Kerem Efe Köksal, “Biz robotlarımızla Yunanistan'a yarışmaya gittik. Buradan da güzel bir sonuç elde ettik. Biz Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirirken kendi yük ve sorumluluklarımızın farkında olan bireyler olmayı amaçlıyoruz. Yazın Fransa ve Almanya'da yapılacak yarışmalarda lise üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine karşı umarım orada da bayrağımızı gururlu bir şekilde dalgalandırarak geri döneceğiz” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci



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