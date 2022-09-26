Gaziosmanpaşa'da 120 kaçak göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü alarma geçirdi. Bir vatandaşın, “Gaziosmanpaşa'da tırla kaçaklar bırakılıyor” yazarak, sokakta düzensiz göçmenlerin bir minibüsten indirildiği videoyu paylaşması sonucunda soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu. Durdurulan minibüs içerisinde, ülkemize kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

Abdulkadir Atmacan - Abdullah Altunbaş



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