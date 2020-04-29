İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziosmanpaşa'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa’da hatalı 'U' dönüşü yapan ticari minibüs sürücüsü üç aracın karıştığı kazaya neden oldu. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 KA 9331 plakalı ticari minibüs şoförü 'U' dönüşü yapmanın yasak olduğu yolda U dönüşü yapmaya çalıştı. Arkadan gelen 34 BVD 130 plakalı minibüs hatalı dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına savruldu ve park halinde bulunan 34 UF 9433 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar oluştu. 34 KA 9331 plakalı minibüsün sürücüsü hafif şekilde elinden yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza tutanağı tuttu. Araçlar olay yerinden çekici ile alındı.

Bu sırada, aynı yoldan U dönüşü yapmaya devam eden diğer sürücüler trafik polisleri tarafından uyarıldı. Bu bölgede hatalı U dönüşü kaynaklı kazaların sıkça meydana geldiği öğrenildi.

Furkan Tan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.