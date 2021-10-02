Gaziosmanpaşa'da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Kaza, saat 00.30'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yere düşerek 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 3 yayanın karşı kaldırıma geçmek için orta refüjde beklediği görülüyor. Yayaların yola inmesiyle beraber hızla gelen otomobil, yayalara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yayalar havaya savurularak yere düşüyor.