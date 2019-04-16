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Gaziosmanpaşa'da ayakkabı hırsızları kamerada

Gaziosmanpaşa'da ayakkabı hırsızları kamerada
Gaziosmanpaşa'da ayakkabı hırsızları kamerada

Gaziosmanpaşa’da bir apartmana giren hırsız, kapı önlerinde bulunan ayakkabıları çaldı. Dairelerden topladığı 9 çift ayakkabıyı poşete doldurup kaçan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da ayakkabı hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1067. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında bir apartmana giren hırsız, daireleri gezerek kapı önündeki ayakkabıları topladı. Önce üst katlardaki ayakkabıları alıp düzgün bir şekilde kapı önüne dizen hırsız, ardından alt katlardaki dairelere gitti. Çaldığı toplam 9 çift ayakkabıyı yanında getirdiği poşete dolduran şahıs apartmandan çıkarak gözden kayboldu.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın apartmana girdikten sonra üst katlardan topladığı ayakkabıları girişe dizdiği, ardından alt katlardaki ayakkabıları da alarak poşete koyduğu ve çaldığı 9 çift ayakkabıyla apartmandan çıktığı görülüyor. 

Serdar Ünal 

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