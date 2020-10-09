Gaziosmanpaşa'da bin 739 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde inşa edilecek olan bin 739 konut için temel atma töreni düzenlendi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşlar ile birlikte butona basarak, projenin temelini attı.

“İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı kuracağız”

Törende konuşan Bakan Kurum, “Gaziosmanpaşa'mız 1950'li yıllarda sadece boş ve taşlı bir araziydi. Bu nedenle Taşlıtarla olarak anılırdı. Yıllar geçtikçe Gaziosmanpaşa, köyden kente göçün merkez şehirlerinden biri oldu. Yapılaşma arttı. Bu da sağlıksız yapı stokunu da beraberinde getirdi. Şimdi inşallah; Gaziosmanpaşa'da yaptığımız bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarımızla birleştiğinde, İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı kuracağız” dedi.

"Gaziosmanpaşa'da toplam 4 bin 534 konut yapıyoruz"

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün temelini attığımız; Bağlarbaşı ve Sarıgöl'de toplam yatırım değeri 407 milyon lira olan; bin 739 konut ve 32 dükkânımızın inşası için besmeleyi çekiyoruz. Diğer yandan, Yıldıztabya'da 1. etapta 244 konut, 34 dükkân ve 141 araçlık açık otoparkın inşasında da son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine Yıldıztabya 2. etapta; 2 bin 551 konut ile 11 dükkân daha inşa edeceğiz. Bu alanlarda ürettiğimiz tüm konutları, az katlı, yatay mimariye uygun, insanımızın toprakla temas edeceği şekilde inşa ediyoruz. Gaziosmanpaşa'da temelini attığımız ve inşaatı devam eden projelerimizle birlikte toplam 4 bin 534 konut yapıyoruz.”

“Tarihle bugünü buluşturan yeşil alanları üretmeye devam edeceğiz”

Bakan Kurum: “Yeşil ağımıza gelince; bakın biz, Esenler'de 15 Temmuz Millet bahçesi, Sultangazi'de Sultangazi millet bahçesi, Gaziosmanpaşa'mızda da bir millet bahçemizin açılışını yaptık. Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy barajından başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve tarihi yarımadaya kadar uzanan yeşil bir ağ oluşturuyor. İnşallah yeni yeşil alan projelerimizle bu yeşil ağı daha da genişleteceğiz. İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bölgedeki ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız; gençlerimizle yaşlılarımızı, maviyle yeşili, tarihle bugünü buluşturan yeşil alanları üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümle insanımızın hak ettiği yaşam alanlarını oluşturuyoruz”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kazı çalışmaları esnasında hemen yanı başımızda bir su kemeri çıkınca, inşaatın sekteye uğradı ve sonucunda yeniden projelendirilip inşaata başlaması süreci başladı. Mahallemiz bir tarihi eser kazandı. Burada yaşayan ve hak sahibi olacak her bir vatandaşımız kira ve bedel ödemeden daire sahibi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi biz kentsel dönüşümle sadece binaları yenilemiyor, yeşil alanları, parkları, okulları, camisi, sosyal tesisleri ile insanımızın hak ettiği yaşam alanlarını oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“TOKİ olarak bir milyon konut hedefine yaklaşmış durumdayız”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise konuşmasında, “Bugüne kadar Türkiye genelinde başlatılan büyük kentsel dönüşüm projeleri ile yaklaşık 160 bin konut inşa edilmiştir. Halen kentsel dönüşüm kapsamında 110 proje yürütülmekte olup, hedefimiz her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunun inşa edilmesini sağlamak. Diğer yandan sosyal konut kapsamında da TOKİ olarak bir milyon konut hedefine yaklaşmış durumdayız. Üretilen bu sosyal konutlar deprem zarar riskini önemli ölçüde azaltmaya katkı sağlayacak” dedi.

“İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesi 2006 yılında hayata geçirildi”

İstanbul için kentsel dönüşüm artık seçenek değil, acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesi 2006 yılında hayata geçirildi. Valiliğimizin koordinasyonunda İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İSMEP)adını verdiğimiz proje kapsamında, bugüne kadar 1999'dan önce yapılmış, 78 kurum ve kuruluş, 38 Yurt, 115 sağlık ve bin 153 okul binamızı depreme karşı güvenli hale getirdik. İlçemiz yüz ölçümünün yüzde 37'sine karşılık gelen 432 hektarlık alanda, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Valilik olarak biz de ilçemizde; 1999 öncesi yapılmış okul binalarından 12'sini, 9 Milyon 232 bin lira harcayarak güçlendirdik. 16 okulumuzu 128 milyon lira harcamayla yıkarak yeniden yaptık. Yıkılan 43 bin metrekare yerine, 110 bin metrekare inşaat alanını yeniden yaptık” şeklinde konuştu.