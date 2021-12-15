Gaziosmanpaşa'da bina yangını, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1062 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonucu binada 5 kişi mahsur kalırken olayı gören civardaki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri evde mahsur kalan kişileri kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla dairede mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında dumandan etkilenen vatandaşlar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Veysel Ensar Gökçegözog