Gaziosmanpaşa'da bir baba, 2 oğlunu bacağından vurdu

Olay, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlama saatinde evde ailesiyle oturan Nizamettin Güneş(65), oğulları Kartal Güneş(27) ve Doğan Güneş'le(32) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Nizamettin Güneş evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan Güneş ve Kartal Güneş bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen saldırgan babayı uzun uğraşların ardından gözaltına aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Halil Enes Sucu - Caner Sönmez

