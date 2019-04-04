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Gaziosmanpaşa'da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar

Gaziosmanpaşa'da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar
Gaziosmanpaşa'da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar

Gaziosmanpaşa’da hırsızlar bir kamyondaki 35 bin lira değerindeki tekstil malzemelerini adeta taksit taksit çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar - Tıkla İzle

Olay, 23 Mart tarihinde Karayolları Mahallesi 607/2 Sokak üzerinde bulunan Ehlibeyt Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ehlibeyt Camii avlusu içerisinde park halinde olan tekstil ürünleriyle dolu kamyoneti gözlerine kestiren hırsızlar, ticari bir araçla kamyonete yanaştı. Şahin Işık'a ait kamyonetin camını kırarak içerisindeki malzemeleri ticari araca yükleyen hırsızlar, malzemeler sığmayınca tekrar gelip kalanını da çaldı. Taksit taksit hırsızlık yapan şahıslar 35 bin liralık tekstil malzemesini alarak kayıplara karıştı. 

Hırsızlık güvenlik kamerasında

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların ilk geldiklerinde kamyonun kapılarını açıp malzemeleri yükledikten sonra gittikleri, ardından tekrar gelerek kalan malzemeleri de araca yükledikleri görülüyor.  

Serdar Ünal

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