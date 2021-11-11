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Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı
Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı. İkilinin tartışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Hasan ve İbrahim Kuşçu kardeşler, bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında, İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Kuşçu'yu hastaneye kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Tartışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Selim Bayraktar

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