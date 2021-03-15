Gaziosmanpaşa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan bir kişinin yaralandığı patlamada, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. Patlamanın etkisiyle evde bulunan eşyalar çevreye saçılırken, dairenin duvarlarında ağır hasar meydana geldi.

Polis ekipleri patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, çökme tehlikesine karşı apartmanın tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta 4 katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallemizin 922 no'lu sokağında bulunan 4 katlı binanın birinci katında bulunan dairede doğalgaz kaynaklı patlama olayı meydana gelmiştir. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerince GOP Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Selim Bayraktar

Patlama anı kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa'da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana gelmiş ve dairede bulunan Harun P. yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Patlama anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın yaşandığı dairedeki eşyaların çevreye dağıldığı ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

Caner Sönmez