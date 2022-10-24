Gaziosmanpaşa'da facianın eşiğinden dönülen kaza: 1 yaralı

Kaza saat 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. kontrolündeki 34 LCT 225 plakalı servis minibüsü, virajdan dikkatsizce dönen 34 UK 6024 plakalı Yücel A. kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte servis aracı otomobili sürükledi. Bir süre sonra iki araç, yol kenarındaki çöp konteynerlerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından hafifçe yaralanan otomobil sürücüsüne müdahale etti. Kaza sonucu servis aracında hasar oluşurken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Furkan Duman

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