Gaziosmanpaşa'da feci olay: 1 ölü

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 804 Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktığı ileri sürüldü. Sabah saatlerinde uyanan anne yangını fark etti ancak beraber yaşadığı oğlu Serhat Çakmak'tan (26), haber alamayınca panikledi. Anne panik içinde, durumu 112 acil servise bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alırken, odada 26 yaşındaki gencin yattığını fark etti. Bunun üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakmak'ın çıkan dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemede yangının nedeni elektrik sobası

Sağlık ekipleri ve itfaiyenin çalışmalarının ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının elektrik sobasından kaynaklandığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından bir kuyumcuda çalıştığı öğrenilen gencin cesedi otopsi yapılmak üzere, Gaziosmanpaşa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gencin cesedinin kaldırıldığı sırada yakınları ve sevenleri gözyaşları içinde ağıt yaktı.

“Çığlık sesiyle uyandık”

Olayı anlatan ölen gencin komşusu Agit Güler, “Sabah kalktığımızda çığlık sesi falan duyduk. Biz de çıktık polis, ambulans falan gelmişti. Onun dışında bir şey görmedik, yukarı çıktığımızda öldüğünü söylediler. Elektrik sobasından olduğunu ve zehirlendiğini söylediler. Çoluk çocuk yok, genç çocuk” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu

