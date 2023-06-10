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Gaziosmanpaşa'da gasp dehşeti

Gaziosmanpaşa'da gasp dehşeti
Gaziosmanpaşa'da gasp dehşeti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Suriyeli iş adamı, kendisini kovalayan bir gaspçı tarafından başından vurularak öldürüldü. Akaryakıt istasyonunun içinde yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da gasp dehşeti - Tıkla İzle

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Suriyeli iş adamı Halit Salah, gezmek için Hatay'dan İstanbul'a gelmişti. Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken bir şüpheli önünü kesti ve üstündeki paraları vermesini istedi. Salah, yaşanan itişmenin ardından gaspçıdan kaçarak bir akaryakıt istasyonuna sığındı.
Suriyeli iş adamını başından vurdu

Salah'ın peşinden gelen gaspçı, tabancasını arka arkaya ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Salah'ın başına isabet etti. Salah, yaşanan olayda hayatını kaybederken gaspçı bir motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
İfadesinde ‘yan baktığı için ateş ettim' dedi.

İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarını tek tek izledi. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ifadesinde, Suriyeli iş adamının yan baktığını ve kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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