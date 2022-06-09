Gaziosmanpaşa'da 'Geleneksel Çevre Şöleni' düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde "Geleneksel Çevre Şöleni" düzenledi. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Şölen çevre elçisi öğrencilerin, Bağlarbaşı Caddesi'nden Gaziosmanpaşa Meydanı'na kadar olan yürüyüşle başladı. Etkinlikler meydanda halk oyunları, tiyatro gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları ile devam etti. Ardından İlçe Geneli Geri Dönüşebilir Atık Toplama Yarışmalarında 1'inci olanlara çeşitli ödüller verildi.

"Çevreyle ilgili en güzel projeleri sunacak ve onları yaptırmamıza vesile olacak sizlersiniz"

Konuşmasında gençlere seslenen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Güzelim çevre katledildiği yok edildiği müddetçe bıraktığımız evin yazlığın arabanın da bir kıymeti olmaz. Biz de bu geleceğin mihmandarları olarak çevremizi en iyi koruyan gençlerimiz olarak bu çevre sizlere emanet ediyoruz. Çünkü bir çevreyle ilgili duyarlılığı gösteren sizlersiniz. Çevreyi en iyi koruyacak ve geleceğe en iyi şekilde taşıyacak yine sizlersiniz. Çevreyle ilgili en güzel projeleri sunacak ve onları yaptırmamıza vesile olacak yine sizlersiniz. Bizim koyduğumuz yasaklar bizim söylediğimiz sözler veya uygulamalar ne yazık ki bu kötü alışkanlıktan büyüklerinizi vazgeçirmiyor. Sizin duyarlılığınız sizin çevreye ilginiz bizleri ve bütün vatandaşları çok ciddi bir şekilde etkiliyor" diye konuştu.

Zehra Baykal - Emre Baba