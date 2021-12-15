Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kaza saat 06.45'te Gaziosmanpaşa Küçükköy Karayolları Mahallesi Elma Bahçesi Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. idaresindeki 34 LAG 066 plakalı servis minibüsü ile H.T. idaresindeki 34 LOF 252 plakalı kavşağa girdikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 LOF 252 plakalı servis minibüsü yan yattı.

1 kişi yaralandı

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 1 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Yaşanan kaza nedeniyle kavşak ve civarında trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Davut Has - Hasan Tik

