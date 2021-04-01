Gaziosmanpaşa'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, kardeşler 72 yaşındaki Ömer Abdullah Ö. ve kardeşi 68 yaşındaki Turan Ö. arasında miras yüzünde sorun yaşamaya başladı. Aynı binada oturan kardeşlerden Turan Ö. ağabeyi Ramazan Abdullah Ö. ile apartman içinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıkarken, Turan Ö. yanında getirdiği silahla ağabeyi Ramazan Abdullah Ö.'yü, yeğeni Kerim Ö.'yü ve Kerim Ö.'nün oğulları Ömer Faruk Ö. ile Kerem Ö.'yü vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 72 yaşındaki ağabey Ömer Abdullah Ö. hayatını kaybederken, yeğen Kerim Ö. ve çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kerim Ö.'nün oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Turan Ö., kaçarak olay yerinden kayıplara karışırken, polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Furkan Tan