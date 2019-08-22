Gaziosmanpaşa'da köfteci dükkanına silahlı saldırı kamerada

Olay, Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şapka ve gözlükle eşkalini gizleyen bir şahıs cadde üzerinde köfteci dükkanının açılmasını bekledi. Dükkan açıldıktan bir süre sonra içeri giren şüpheli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile iş yeri sahibi Ferit Keskin'e ateş açtı. Olayın ardından şüpheli şahıs hızla uzaklaştı.

Cadde esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Keskin, sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırganın sabahın erken saatlerinden itibaren cadde üzerinde beklediğini ifade eden cadde esnafı Mustafa Kahveci, “Saat 09.00 gibi geldi. Kahvehanede oturdu. İki dakika içerisinde ateş edip kaçtı. Olaydan sonra ambulansı aradım” diye konuştu.

Caner Sönmez