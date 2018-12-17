Gaziosmanpaşa'da lüks araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde 34 LV 0844 plakalı otomobildeki olan Fırat Y.'ye (44) kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Toplam 4 kurşunun isabet ettiği araçta karnından 3 isabet alarak yaralanan Fırat Y., çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarak uzaklaşırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Serdar Ünal

