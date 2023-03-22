Gaziosmanpaşa'da motosiklet üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Motosikletin en arkasındaki kız çocuğunun düşmemek için önündeki kadına sıkıca sarıldığı görüldü.

Olay, bu sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet üzerinde bir erkek, bir kadın ve 2 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk, o esnada seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde motosiklet üzerindeki ailenin tehlikeli şekilde akan trafikte yolculuk yaptıkları görülüyor. Motosikletin en arkasında oturan kız çocuğu ise, düşmemek için önündeki kadına sıkıca tutunmaya çalışıyor.

Hasan Tik



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