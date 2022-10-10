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Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı
Gaziosmanpaşa'da otomobil yol ortasında alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yolun ortasında yanan araç nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, mahallede panik yaşandı.

 Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yolun ortasında yanan araç nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, mahallede panik yaşandı. Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yolun ortasında yanan araç nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, mahallede panik yaşandı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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