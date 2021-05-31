Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 motosikletlinin arkasına takılan 5 patenli genç trafikte ilerledi. Motosikletlerin arka kısmında bulunan demirlere tutunarak ilerleyen 5 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücülerinin arkasına takılan 5 kişinin yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi.



Selim Bayraktar

