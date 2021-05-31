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Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziosmanpaşa’da bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan patenli gençler, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 motosikletlinin arkasına takılan 5 patenli genç trafikte ilerledi. Motosikletlerin arka kısmında bulunan demirlere tutunarak ilerleyen 5 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücülerinin arkasına takılan 5 kişinin yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi.

Selim Bayraktar
 

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