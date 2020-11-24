Gaziosmanpaşa'da şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

Gaziosmanpaşa'daki mesire alanında düzenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. “Her Şehit Bir Fidan” başlığıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler fidan dikimi gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan 153 öğretmenin anısını yaşatmak için öğretmenlerin ismi fidanlara verildi. Fidan dikiminin ardından şehit olan öğretmenler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte korona virüs tedbirleri gereğince HES kodu ile giriş yapıldı. Öte yandan, fidan dikimi havadan da görüntülendi.

“Öğretmenlerimizin anısını yaşatmak istedik”

Öğrencilerle birlikte fidan diken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Tabi şehitler bizim için anlam ifade eden geçmişlerimiz. Onlarda hem bu vatanın kokusu, hasretliği var hem de öğretmen olma sorumluluğu var. Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle Güneydoğu ve Doğu'da şehit olmuş 153 öğretmenimiz anısına fidan dikmeye, onların isimlerini yaşatmaya yönelik bir çalışma yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde bu bölgede, bu park içerisinde öğretmenlerimizin anısını yaşatmak istedik” dedi.

“Çocuklarımıza hayatında ilk kez bir ağaç alışkanlığını öğretmek istedik”

Daha önce şehit Mustafa Gümüş öğretmenin adını bir parka verdiklerini söyleyen Usta, “Terör olaylarında şehit olmuştu. Onun adını yaşatmış olmanın gurur ve hassasiyetiyle istedik ki bu öğretmenlerimizin hatıraları böyle fidanlarda gelecek nesil taşınmış, anlatılmış ve aktarılmış olsun. Bugün de burada öğretmenlerimizin anısını yaşatmak, bu vatan uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden öğretmenlerimizi burada yaşatmak istedik. Çocuklarımıza hayatında ilk kez bir ağaç alışkanlığını öğretmek istedik. Onların öğretmenlerinin burada hatıralarının yaşatılmasına öncülük yapmasını istedik” diye konuştu.

“Bu fidanı da Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz için diktik”

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için fidan diken Usta, “Bizim hepimizin kamuoyundan çok yakın takip ettiği Şenay Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, Dilay öğretmen gibi çok değerli şehitlerimizin de isimlerini bu ağaçlarda yaşatmak istedik. Çocuklarımız da ‘Bu ağaçlar neden bu isimleri taşıyor?', ‘Bu öğretmenlerimiz neden şehit olmuştur?', ‘Nerede şehit olmuştur', bu hatıralarını öğrensinler. Gelecek nesillere aktarsınlar diye de bu fidanları onlarla büyütmek istiyoruz. Bu fidanı da Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz için diktik. 2017 yılında Batman'da şehit olmuştu” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimi çok seviyorum”

Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu öğrencilerinden İsra Nur Can, “Bu öğretmenler günü benim için gerçekten çok önemli. Ayrıca şehit öğretmenlerimiz için de yapılan bu proje beni çok mutlu etti. Şahsen ağaç dikmeyi, toprakla oynamayı çok seven bir insanım. Öğretmenlerimiz için de bu projenin yapılması çok hoşuma gitti benim için. Öğretmenlerimi çok seviyorum” diyerek duygularını ifade etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, şehit öğretmenler için Gaziosmanpaşa'daki okullarda görev yapan öğretmenler de fidan dikti. Öğretmenler düşüncesinden dolayı Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

Halil Enes Sucu - Caner Sönmez

