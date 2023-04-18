Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma' kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgili bir çift nişanlanarak evlilik yolunda adım attı. Ancak bu süreç içerisinde çift arasında anlaşmazlık çıkınca kadın nişanı atarak evlenmekten vazgeçti. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, kadının ailesini tehdit etmeye başladı.

Ortalık savaş alanına döndü

Tartışmaların büyümesi üzerine erkek tarafı, kadının ailesinin yaşadığı semte geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca kavga çıktı. Kavgada sopalar ve taşlar kullanılırken, ortalık savaş alanına döndü. Erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla kavga biterken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur



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