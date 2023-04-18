İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma' kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma' kavgası kamerada
Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma' kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa'da nişanlı iki çift arasında çıkan anlaşmazlık sonucu kadın evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı. Durumu kabul etmeyen damat tarafı sopalarla kadının ailesine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgili bir çift nişanlanarak evlilik yolunda adım attı. Ancak bu süreç içerisinde çift arasında anlaşmazlık çıkınca kadın nişanı atarak evlenmekten vazgeçti. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, kadının ailesini tehdit etmeye başladı.

Ortalık savaş alanına döndü

Tartışmaların büyümesi üzerine erkek tarafı, kadının ailesinin yaşadığı semte geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca kavga çıktı. Kavgada sopalar ve taşlar kullanılırken, ortalık savaş alanına döndü. Erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla kavga biterken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.