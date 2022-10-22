İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziosmanpaşa'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

Gaziosmanpaşa'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı
Gaziosmanpaşa'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

Gaziosmanpaşa’da yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kapkaççının kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı - Tıkla İzle

Olay, 18 Ekim günü Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Şenel Mutlu isimli bir kişi sokakta yürürken cep telefonuyla konuşuyordu. O sırada arkasından gelen şüpheli şahıs, Mutlu'nun telefonunu elinden kaparak koşmaya başladı. Mutlu, şüphelinin peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı. İhbar üzerine, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin olay yerinden kaçış istikameti boyunca birçok ikamet ve işyerinin güvenlik kamerasını inceleyerek takip aldı. Salihpaşa Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin birçok suçtan işlem yapılmış Hakan K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Hakan K., Mevlana Mahallesi 876. Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Caner Sönmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.