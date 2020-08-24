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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan binanın sağlam olduğu tespit edildi

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan binanın sağlam olduğu tespit edildi
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan binanın sağlam olduğu tespit edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir inşaatta toprak kayması meydana gelmesinin ardından tedbiren boşaltılan binada yapılan incelmeler tamamlandı. Risk görülmemesi üzerine binada oturanlar evlerine geri döndü.

Gaziosmanpaşa’da toprak kayması nedeniyle boşaltılan binanın sağlam olduğu tespit edildi - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana gelmişti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri inşaatın yanında bulunan 4 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etmişti. Belediye ekiplerinin binada gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde inşaatta meydana gelen toprak kaymasının binada bir sorun oluşturmadığı tespit edildi. Toprak kaymasının yaşandığı yerin püskürtme beton ile kapatılmasının ardından binada oturanlar evlerine geri döndü.

“Bir problem olmadığı söylendi”

Evine geri dönen Havva Gümüş, “O gün yağmur yağıyordu. Ufak tefek toprak düşünce kayma var zannedildi. ‘Güvenlik amacıyla binayı boşaltalım' dediler. 2-3 gündür denetlenmeye gelindi. Bir problem olmadığı söylendi. Binanın sağlam olduğu ve kayma olmadığı söylendi. Bugün hepimiz binamıza geri döndük. Evimizdeyiz. Kazasız belasız atlatıldı” dedi.

Caner Sönmez
 

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