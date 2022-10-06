Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı

Olay, saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kaydı ve İrfan Tunç'a çarptı. İki otobüsün arasına sıkışan Tunç, kazayı gören şoförlerin araçları hareket ettirmesiyle kurtarıldı. Sıkıştığı yerden arkadaşları tarafından çıkarılan Tunç ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Furkan Duman

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