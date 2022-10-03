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Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu

Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu
Gaziosmanpaşa'daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu

Gaziosmanpaşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobil arkasındaki aracın üzerine çıkarken, kaza esnasında oradan geçen 3 kişilik aile kazadan saniyelerle kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’daki kazada 3 kişilik aile ölümden saniyelerle kurtuldu - Tıkla İzle

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AU 5035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, arkasındaki park halinde duran diğer otomobilin üzerine çıktı. Kaza anında kaldırımda yürüyen 1'i çocuk olmak üzere 3 kişilik aile kazadan saniyeler ile kurtuldu.

Furkan Duman

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