Gaziosmanpaşa'daki kazadan yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa, Galeri caddesinde meydana geldi. İddiaya cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç uygulama noktasından hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri kaçan şahısların durdurmak için peşlerinden gitti. Uzun süren kovalamaca sonucu polis ekipleri kaçan şahısların önüne kırmak isterken şahıslar polis aracına çarparak aracın takla atmasına sebep oldu. Kaza sonucu araçta bulunan kişiler olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Araçtan üç adet tabanca çıktı

Olay yerine daha sonra gelen olay yeri inceleme ekipleri aranan araçta 3 adet tabanca bulurken araştırmalar sonucu araçta bulunan bir kişinin daha önce terör örgütü ile bağlantılı olduğunu öğrendi. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Veysel Ensar Gökçegözog

