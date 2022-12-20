Gazipaşa'da motosikletten düşen Rus turist yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Dimitri Braun(38) idaresindeki 07 BCL 857 plakalı kiralık motosiklet, Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulu önündeki hız kesici engelden geçerken devrildi. Motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan Rus vatandaşı Dimitri Braun yaralandı.

Geylani Topaloğlu

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