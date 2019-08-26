Gazişehir Gaziantep: 4 - Gençlerbirliği: 1

9. dakikada Twumasi'nin pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Kayode, kaleci Diallo ile karşı karşıya kaldı. Kayode, sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Diallo'dan döndü.
10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa, kale önünde dokunamayan Sio, gol fırsatını kaçırdı.
15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu tarafından kullanılan frikik vuruşunun ardından savunmadan seken topu, önünde bulan Sio'nun şutunu kaleci Günay parmaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Polomat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini şiddetli bir omuz darbesiyle düşürdü. Maçın hakemi Ahmet'e kırmızı kart gösterdi.
31. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahası içinde rakibine faul yapan Polomat kırmızı kart gördü.
39. dakikada Gazişehir Gaziantep, VAR incelemesinin ardından penaltı atışı kazandı.
40. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, penaltıyı gole çevirdi. 2-0
45. dakikada Gazişehir'de Güray'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top, kaleci Diallo'nun kucağında kaldı.
49. dakikada Kayode'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut yine kaleci Diallo'nun kucağında kaldı.
56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Güray, doğrudan kaleye vurdu, top kaleci Diallo'nun üstünden ağlarla buluştu. 3-0
66. dakikada Gazişehir'de sağ kanattan son çizgiye inen Pawlowski'nin ortası kalenin üstünden auta gitti.
69. dakikada Rahmetullah'ın verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat'ın gelişine vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. 3-1
72. dakikada Pawlowski'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşu kaleci Diallo'nun bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 4-1
86. dakikada Gazişehir'de Junior güzel hareketlerle rakip ceza alanına girdi. Kalabalık yerleşen Gençlerbirliği savunması tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji (Chibsah dk. 46), Toşca, Kayode, Güray Vural (Pawlowski dk. 58), Junior, Oğuz Ceylan, Diarra (Gökhan Alsan dk. 77), Twumasi, Tetteh, Kana Bıyık
Yedekler: Lontigkin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi (Rahmetullah Berişbek dk. 54), De Jesus, Sessegnon (Soner Dikmen dk. 78 ?) , Sio (Halil İbrahim Pehlivan dk. 45), Toure, Candeias, Arda Kızıldağ, Polomat
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Stancu, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Seuntjens, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Kayode (dk. 31 ve 40 pen.), Güray Vural (dk. 56), Oğuz Ceylan (dk. 72) (Gazişehir Gaziantep), Berat Ayberk Özdemir (dk. 69) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Oğuz (dk. 27), Polomat (dk. 38) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Djilobodji (Gazişehir Gaziantep), Toure (Gençlerbirliği)
Metin Faruk Tamer-Said Vakkas Yağcı