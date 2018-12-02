Gazişehir Gaziantep Giresun'u farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 5-1 üstünlükle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan gelişen atak sonucu, Jefferson'u kale içine gönderdiği topa hareket eden Sery ve Poepon mücadelesi sonucunda Poepon yerde kaldı. Hakem pozisyon sonrası penaltı noktasına gösterdi.

4. dakikada Gazişehir Gaziantep Poepon'un kullandığı penaltı atışı ile öne geçti. 0-1

53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Abiola, Mahmut'un müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abiola ağları sarstı. 1-1

56. dakikada çizgi üzerinde Gökhan Alsan'un vuruşunda, Kayacan'dan dönen topu Poepon tamamladı ve Gazişehir ikinci kez öne geçti. 1-2

79. dakikada Gazişehir'in geliştirdiği kontra atakta Kerim Avcı durumu farkı açtı. 1-3

87. dakikada Jefferson kale içinde buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-4

90. dakikada sağdan Rıdvan'ın getirdiği topu Kerim ağlarla buluşturdu. 1-5

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Giresunspor: Kayacan, Uğur, Sery, Aykut, Hüsamettin (Kağan dk. 82), Kürşad, Husmani (Muhammed Ildız dk. 64), Landel, Volkan, Adama Ba (Uğur dk. 87 ?), Abiola

Yedekler: Anıl, Ferhat, Muhammed, Kağan Miray, Bahadır

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gazişehir Gaziantep: Günay, Rıdvan, Ahmet Kesim, Yalçın, Mustafa Sami (Mahmut dk. 46), Kossı, Gökhan Alsan (Kubilay dk. 84 ?), Oğulcan (Kerim Avcı dk. 71), Del Valle, Jefferson, Poepon

Yedekler: Nihat, Okan, Muhammed Enes, Sefedin, Mahmut

Goller: Poepon (dk. 3 pen. ve 56), Kerim (dk. 79), Jefferson (dk. 88) (Gazişehir Gaziantep, Abiola (dk. 53 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Uğur Arslan (dk. 85) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Sery, Kürşad, Landel (Giresunspor), Yalçın, Mustafa Sami, Mahmut, Oğulcan (Gazişehir Gaziantep)

(Resul Yanbul/İHA)