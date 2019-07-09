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Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı

Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı
Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz iki sezonda takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Junior Jefferson'un sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, takıma 2017-2018 sezonunun başında Brezilya ekibi Figueirense'den katılan ve iki yılda gösterdiği performansla dikkat çeken Junior Jefferson ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Junior Jefferson ile sone eren sözleşmemiz üç yıl daha uzatılmıştır. Takımımızda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Jefferson, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giymeye devam edecektir. Jefferson'u tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.  

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