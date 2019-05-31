Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

16. dakikada sol taraftan Erhan Çelenk'in ortasında kale önünde Gökhan Alsan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz'ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.
44. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
45. dakikada sol taraftan Bjarnasson'un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
57. dakikada ceza yayı üzerinde Gökhan Alsan, vuruş hazırlığındaki Poepon'a çıkardı. Poepon'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Ceylan'ı ortasında kale önünde Poepon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
82. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Karadeniz'in yaptığı sert vuruşta top kaleci Günay'dan geri geldi. Ceza sahası içerisinde Mirkan Aydın'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
90+1. dakikada sağ taraftan Korkishko'nun kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda direk dibinde Mehmet Erdem Uğurlu topu çizgi üzerinden çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Mirkan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Hatayspor: Akın, Mehmet Dingil (Hamza Gür dk. 46), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Korkishko dk. 79), Diallo (Tom dk. 118), Selim Ilgaz (Nimaga dk. 100), Cener Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Uğur Aslan Kuru (Ahmet Kesim dk. 95), Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Erhan Çelenk (Wanderson dk. 81 ?), Gökhan Alsan (Jefferson dk. 100), Bjarnasson, Poepon, Mehmet Erdem Uğurlu, Segfebia (Kerim Avcı dk. 115) Oğulcan Çağlayan
Yedekler: Nihat Şahin, Sow, Kenan Özer
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mirkan Aydın (dk. 82) (Hatayspor)
Penaltılar
Atanlar: Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Korkishko (Hatayspor)
Kaçıranlar: Gökhan Karadeniz (Hatayspor)
Sarı kartlar: Poepon, Erhan Çelenk, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)