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Gazişehir Gaziantep'te transfer hareketliliği

Gazişehir Gaziantep'te transfer hareketliliği
Gazişehir Gaziantep'te transfer hareketliliği

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, yıldız futbolcu Moussa Sow ile birlikte Rıdvan Şimşek ve Erhan Çelenk’le de yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı takım, Kana Bıyık, Mudat Çelik, Olcay Şahan, Sissoko ve Güray Vural’la ise yeni sezon için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam eden Gazişehir Gaziantep'te transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Marıus Sumudica'nın raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok fazla varlık gösteremeyen Senegalli futbolcu Moussa Sow'la yollar ayrıldı. Yine geçtiğimiz yıl kadroda bulunan Rıdvan Şimşek ve Erhan Çelenk'in de sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Kana Bıyık, Muğdat, Olcay, Güray ve Sissoko tamam

Süper Lig için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Gaziantep ekibi, geçtiğimiz sezon Galatarasaray'da şampiyonluk yaşayan Muğdat Çelik'le 2 yıllık anlaşma sağladı. Bu oyuncunun dışında Kayserispor'dan Jean Armel Kana Bıyık, boşta olan Olcay Şahan, Akhisarspor'dan Güray Vural ve Abdoul Sissoko ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan Gazişehir Gaziantep, bahsi geçen oyuncuları 14 Temmuz'da başlayacak olan Topuk Yaylası kampına davet etti.  

Said Vakkas Yağcı 

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