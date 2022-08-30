Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye gaz akışını azaltıyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi derinleşiyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye bugünden itibaren taraflar arasındaki bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı ile ilgili mevcut endişeler nedeniyle gaz akışını daha da azaltacağı konusunda bilgi verdi. Fransız yetkililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce açıklandığı gibi Engie, müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli miktarları zaten temin etmişti. Gazprom'un gaz akışındaki kesintilerinden kaynaklanabilecek doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi önemli ölçüde azaltmak için çeşitli önlemler uygulamaya konmuştu" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan uyarmıştı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, şirketlere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmuştu.